रिसेप्शन पार्टी में पति सुमित सूरी संग रोमांटिक हुईं सुरभि ज्योति

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 30, 2024

एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने 27 अक्टूबर को अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड सुमित सूरी के साथ शादी रचाई थी.

Source: Bollywoodlife.com

अब हाल ही में उन्होंने रिसेप्शन पार्टी दी.

Source: Bollywoodlife.com

इस पार्टी में टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे पहुंचे.

Source: Bollywoodlife.com

फोटो में सुरभि और सुमित के साथ ऋत्विक धनजानी जमकर म्ती करते नजर आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटो में विशाल सिंह पार्टी में एंजॉय करते दिख रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस तस्वीर में सुरभि अपने दोस्तों के साथ काफी खुश लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: आखिर क्यों गौरी के भाई ने तान दी थी शाहरुख खान पर बंदूक?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.