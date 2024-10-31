रिसेप्शन पार्टी में पति सुमित सूरी संग रोमांटिक हुईं सुरभि ज्योति
Pratibha Gaur
| Oct 30, 2024
एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने 27 अक्टूबर को अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड सुमित सूरी के साथ शादी रचाई थी.
अब हाल ही में उन्होंने रिसेप्शन पार्टी दी.
इस पार्टी में टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे पहुंचे.
फोटो में सुरभि और सुमित के साथ ऋत्विक धनजानी जमकर म्ती करते नजर आ रहे हैं.
इस फोटो में विशाल सिंह पार्टी में एंजॉय करते दिख रहे हैं.
इस तस्वीर में सुरभि अपने दोस्तों के साथ काफी खुश लग रही हैं.
