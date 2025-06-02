समंदर किनारे बिकिनी में कहर बनकर उतरीं टीवी की ये हसीना, फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, फैंस बोले, 'तापमान और बढ़ा...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jun 01, 2025

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने हाल ही में सोशल मीडिया पर समंदर किनारे बिकिनी में कुछ हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जो वायरल हो रही हैं.

सुरभि इन दिनों समर वेकेशन मना रही हैं, और उन्होंने अपने वेकेशन की झलकियां फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

लाइट ग्रीन बिकिनी में सुरभि ने अपने कर्वी फिगर को बेहद कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस अंदाज में फ्लॉन्ट किया है.

सुरभि की इन फोटोज पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, 'हॉटनेस ओवरलोडेड', तो दूसरे ने लिखा, 'सपनों की रानी.'

एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर कर लिखा, 'समर हाई', जो उनकी वेकेशन वाइब्स को बखूबी दिखा रहा है.

एक फैन ने लिखा, 'सबसे खूबसूरत जलपरी' और उनकी बिकिनी लुक की तुलना सी-गॉडेस से की.

सुरभि ज्योति ने साल 2024 में एक्टर सुमित सुरी से शादी की थी, और तब से वे अकसर साथ में क्वालिटी टाइम बिताते नजर आते हैं.

सुरभि की ये तस्वीरें न सिर्फ बोल्ड हैं, बल्कि उनमें एलिगेंस भी साफ नजर आ रहा है.

