तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ते समय इमोशनल हुईं पलक सिंधवानी

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 02, 2024

TMKOC शो में सोनू भिड़े के नाम से फेमस पलक सिंधवानी ने हाल ही में एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

दरअसल एक्ट्रेस पलक सिंधवानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ रहीं है.

पलक सिंधवानी ने सोशल मीडिया पर अपने आखिरी दिन शूट के कुछ फोटोज भी शेयर किए है.

पलक सिंधवानी ने फोटोज के नीचे एक लंबा इमोशनल कैप्शन भी लिखा है.

पलक सिंधवानी ने लिखा कि वो आज मेहनत और समर्पण के 5 सालों के बारे में सोच रही है.

पलक सिंधवानी ने कहा कि आप सभी ने इन 5 सालों में मुझे बहुत प्यार दिया है.

पलक सिंधवानी ने कहा कि उन्हे इस शो से बहुत कुछ सीखने को मिला है.

पलक लिखती है कि को एक्टर्स से लेकर पर्दे के पीछे के लोगों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है.

पलक सिंधवानी ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत इमोशनल समय है इस समय को मैं खुद को रिचार्ज करने में स्पेंड करूंगी .

पलक ने लिखा कि एक्टर होने के नाते जब सेट पर आप कदम रखते है तो आप सब कुछ भूला अपने काम पर फोकस करते है.

