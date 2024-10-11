कुछ इस तरह दशहरा सेलीब्रेट करेंगी 'तारक मेहता...' स्टार पलक सिंधवानी

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 11, 2024

तारक मेहता स्टार पलक सिंधवानी दशहरा मनाने के पूरे मूड में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पलक ने दशहरा पर अपने होमटाउन को याद करते हुए कहा 'मुझे आज भी याद है कि मैं बचपन में अपने पापा के साथ स्कूटर पर बैठकर रामलीला देखने जाती थी'.

Source: Bollywoodlife.com

'मैं डोसा और पिज्जा के साथ रोलरकोस्टर राइड भी खूब इंजॉय करती थी. वो भी क्या अच्छे पुराने दिन थे'.

Source: Bollywoodlife.com

पलक ने कहा 'हर साल मैं अपनी फैमिली के साथ घर पर पूजा सेलिब्रेट करती हूं. ये समय बहुत ही शुभ होता है'.

Source: Bollywoodlife.com

'मैं हर सुबह साधना, सुदर्शन और मेडिटेशन भी करती हूं जो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में गुरूदेव से सीखा है'.

Source: Bollywoodlife.com

'मैं सच में भरोसा करती हूं कि अच्छाई हमेशा जीतती है. थोड़ा समय लग सकता है मगर सच हमेशा जीतता है'.

Source: Bollywoodlife.com

'वो कहते है ना जो बुरा करोगे वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो अच्छा करेगे वो लौट कर वापस आएगा. हमेशा अच्छा करो, लोगों कि मदद करो'.

Source: Bollywoodlife.com

पलक सिंधवानी कहती है 'भगवान राम कि तरह हमेशा सही के रास्ते पर चलो, थोड़ा मुश्किल हो सकता है मगर अंत में यही सही होगा'.

Source: Bollywoodlife.com

