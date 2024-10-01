मुंबई मेट्रो का मजा लेते दिखे TMKOC स्टार गुरुचरण सिंह

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 01, 2024

गुरुचरण सिंह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है.

दरअसल गुरुचरण सिंह ने पहली बार मुंबई मेट्रो में सफ़र किया है.

गुरुचरण सिंह ने मेट्रो के अंदर वीडियो भी बनाया है. जिसमें वो काफी एंजॅाय करते दिख रहे हैं.

मेट्रो राइड के बाद गुरुचरण सिंह ने अपना एक्सपीरियंस शेयर भी किया है.

गुरुचरण सिंह ने बताया कि उन्होंने दिल्ली मेट्रो में पहले भी सफर किया है. मगर मुंबई मेट्रो में ये उनका फास्ट टाइम है.

गुरुचरण सिंह ने बताया कि मुंबई मेट्रो में उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है.

TMKOC में रोशन सोधी के कैरेक्टर से गुरुचरण सिंह फेमस हैं.

गुरुचरण सिंह ने मेट्रो राइड करते हुइ अपना एक्सपिरियंस शेयर किया है.

