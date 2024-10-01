मुंबई मेट्रो का मजा लेते दिखे TMKOC स्टार गुरुचरण सिंह
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 01, 2024
गुरुचरण सिंह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है.
Source:
Instagram
दरअसल गुरुचरण सिंह ने पहली बार मुंबई मेट्रो में सफ़र किया है.
Source:
Instagram
गुरुचरण सिंह ने मेट्रो के अंदर वीडियो भी बनाया है. जिसमें वो काफी एंजॅाय करते दिख रहे हैं.
Source:
Instagram
मेट्रो राइड के बाद गुरुचरण सिंह ने अपना एक्सपीरियंस शेयर भी किया है.
Source:
Instagram
गुरुचरण सिंह ने बताया कि उन्होंने दिल्ली मेट्रो में पहले भी सफर किया है. मगर मुंबई मेट्रो में ये उनका फास्ट टाइम है.
Source:
Instagram
गुरुचरण सिंह ने बताया कि मुंबई मेट्रो में उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है.
Source:
Instagram
TMKOC में रोशन सोधी के कैरेक्टर से गुरुचरण सिंह फेमस हैं.
Source:
Instagram
गुरुचरण सिंह ने मेट्रो राइड करते हुइ अपना एक्सपिरियंस शेयर किया है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: इन 10 फिल्मों ने बर्बाद किया गोविंदा का करियर
अगली वेब स्टोरी देखें.