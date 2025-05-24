'आपकी शादी है क्या?' 'बबीता जी' की इन फोटोज पर लग रहीं अटकलें
Shashikant Mishra
| May 24, 2025
टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'बबीता जी' का किरदार काफी पसंद किया जाता है.
'बबीता जी' का रोल करने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
मुनमुन दत्ता आए दिन अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचने में कामयाब रहती हैं.
मुनमुन दत्ता ने एक बार फिर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें वह दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं.
मुनमुन दत्ता की लेटेस्ट फटोज देखकर लोग उनकी शादी की अटकलें लगाते हुए कमेंट कर रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा है, 'आपकी शादी है क्या?' एक यूजर ने लिखा है, 'जेठालाल संग शादी कर ली क्या?'
सोशल मीडिया पर 'बबीता जी' यानी मुनमुन दत्ता की नई तस्वीरों को लेकर इस तरह के रिएक्शन आए हैं.
