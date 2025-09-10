ब्लैक आउटफिट में मुनमुन दत्ता ने बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें देख फैंस की अटकी नजरें
Masummba Chaurasia
Sep 10, 2025
टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से पॉपुलर हुईं मुनमुन दत्ता का नया फोटोशूट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
मुनमुन ने इस बार ब्लैक आउटफिट में अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया है.
रेड बैकग्राउंड के सामने क्लिक हुईं इन तस्वीरों में उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल साफ झलक रहा.
मिनिमल मेकअप, न्यूड आईशैडो और रेड लिपस्टिक उनके लुक को परफेक्ट बना रहे हैं.
एक्ट्रेस ने अपने बालों को ओपन स्टाइल में रखा है, जो उनके पूरे लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है.
हाथों में रिंग्स और सिंपल एक्सेसरीज के साथ उन्होंने अपने इश लुक को एलीगेंट टच दिया है.
फैंस कमेंट सेक्शन में उन्हें 'गॉर्जियस' , 'एलीगेंट क्वीन' और 'स्टनिंग' कहकर तारीफ कर रहे हैं.
मुनमुन दत्ता हमेशा की तरह अपने बोल्ड और कॉन्फिडेंट अंदाज को लेकर चर्चा में बनी रहतीं हैं.
