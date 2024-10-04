तारक मेहता का उल्टा चश्मा की नई 'सोनू' बनी ये हसीना

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 04, 2024

तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पलक सिधवानी ने छोड़ दिया है.

वह शो में सोनू का रोल निभा रही थीं.

वहीं, अब मेकर्स को शो के लिए नई सोनू भी मिल गई है,

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खुशी मली को सोनू के किरदार के लिए अप्रोच किया है

खुशी पेशे से मॉडल हैं और एक्टिंग में भी कामयाबी पाने में लगी हैं

खुशी मली को आखिरी बार साझा सिंदूर में देखा गया था

खुशी के फैंस अब एक्ट्रेस को जल्द ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखना चाहते हैं

वहीं, खुशी भी इस शो में सोनू बनकर टीवी पर छाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं

