तारक मेहता का उल्टा चश्मा की नई 'सोनू' बनी ये हसीना
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 04, 2024
तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पलक सिधवानी ने छोड़ दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वह शो में सोनू का रोल निभा रही थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, अब मेकर्स को शो के लिए नई सोनू भी मिल गई है,
Source:
Bollywoodlife.com
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खुशी मली को सोनू के किरदार के लिए अप्रोच किया है
Source:
Bollywoodlife.com
खुशी पेशे से मॉडल हैं और एक्टिंग में भी कामयाबी पाने में लगी हैं
Source:
Bollywoodlife.com
खुशी मली को आखिरी बार साझा सिंदूर में देखा गया था
Source:
Bollywoodlife.com
खुशी के फैंस अब एक्ट्रेस को जल्द ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखना चाहते हैं
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, खुशी भी इस शो में सोनू बनकर टीवी पर छाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रुपाली गांगुली ने फैंस को समझाया हरे रंग का महत्व
अगली वेब स्टोरी देखें.