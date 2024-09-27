'तारक मेहता...' के मेकर्स पर इन एक्ट्रेसेस ने भी लगाए गंभीर आरोप
Sep 27, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन सितारों के नाम गिनाएंगे जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा तश्मा के मेकर्स पर आरोप लगाए हैं.
जेनिफर मिस्त्री भी मेकर्स क खिलाफ जंग लड़ रही हैं.
दिशा वकानी और मेकर्स के बीच भी आपसी मतभेद हो गए थे.
गुरूचरण सिंह ने तो गुस्से में आकर अपना करियर की तबाह कर लिया.
नेहा मेहता ने तो मेकर्स को कोर्ट में घसीट लिया था.
प्रिया अहूजा ने भी मेकर्स पर मनमानी करने के आरोप लगाए थे.
शैलेश लोहड़ा ने मेकर्स पर फीस न देने के आरोप लगाए थे.
पलक सिंधवानी ने मेकर्स पर मेंटली हैरेस करने की दावा किया है.
