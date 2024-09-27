'तारक मेहता...' के मेकर्स पर इन एक्ट्रेसेस ने भी लगाए गंभीर आरोप

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 27, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन सितारों के नाम गिनाएंगे जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा तश्मा के मेकर्स पर आरोप लगाए हैं.

Source: Instagram

जेनिफर मिस्त्री भी मेकर्स क खिलाफ जंग लड़ रही हैं.

Source: Instagram

दिशा वकानी और मेकर्स के बीच भी आपसी मतभेद हो गए थे.

Source: Instagram

गुरूचरण सिंह ने तो गुस्से में आकर अपना करियर की तबाह कर लिया.

Source: Instagram

नेहा मेहता ने तो मेकर्स को कोर्ट में घसीट लिया था.

Source: Instagram

प्रिया अहूजा ने भी मेकर्स पर मनमानी करने के आरोप लगाए थे.

Source: Instagram

शैलेश लोहड़ा ने मेकर्स पर फीस न देने के आरोप लगाए थे.

Source: Instagram

पलक सिंधवानी ने मेकर्स पर मेंटली हैरेस करने की दावा किया है.

Source: Instagram

