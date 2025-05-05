'तारक मेहता...' की सोनू ने दिखाया फिगर, करीना के नाम पर आए कमेंट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 05, 2025

'तारक मेहता की उल्टा चश्मा' में सोनू का रोल करने वाली एक्ट्रेस निधि भानुशाली ने काफी नाम कमाया है.

निधि भानुशाली अपनी एक्टिंग के साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपनी ग्लैमरस अदाओं से लोगों का ध्यान खींचती हैं.

निधि भानुशाली अक्सर अपने बोल्ड फोटोशूट की तस्वीरें दिखाकर अपने तमाम चाहने वाले फैंस को दीवाना बना लेती हैं.

निधि भानुशाली ने एक बार फिर ब्लैक कलर के स्ट्रैपलेस ब्लाउज के साथ ब्लैक साड़ी में फोटोज क्लिक करवाई हैं.

निधि भानुशाली ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट के दौरान अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा.

निधि भानुशाली की तस्वीरों को उनके फैंस पसंद करने के साथ ही रिएक्शन देते हुए कमेंट सेक्शन में प्यार लुटा रहे हैं.

निधि भानुशाली की तस्वीरों पर अधिकतर यूजर ने लिखा है , 'फिल्म अशोका की करीना कपूर लग रही हो.'

