बबीता जी का ग्लैमरस अवतार, ब्लेजर और शॉर्ट्स में फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, फैंस बोले, 'आपकी खूबसूरती...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 24, 2025
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी यानि मुनमुन दत्ता ने इंस्टाग्राम पर अपने लेटेस्ट ग्लैमरस लुक की तस्वीरें शेयर कीं हैं, जो फैंस को दीवाना बना रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने ब्लैक टॉप के साथ ब्लैक शॉर्ट्स और ऑफ व्हाइट ब्लेजर पहना, जो उन्हें बेहद एलिगेंट और स्टाइलिश लुक दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
उनका टोन्ड फिगर और कॉन्फिडेंस भरा पोज देखकर फैंस तारीफों के पुल बांध रहे हैं. किसी ने कहा, 'कातिल लुक' , तो किसी ने कहा, 'आपकी खूबसूरती लाजवाब है!'
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज में मुनमुन की नीली आंखें खास ध्यान खींच रही हैं, फैंस ने कमेंट किया. 'हिप्नोटाइज कर रही हो बबीता जी!'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस कुछ तस्वीरों में अपने टोन्ड लेग्स को भी आत्मविश्वास के साथ फ्लॉन्ट करती दिखीं, जो उनके फिटनेस गोल्स को दिखाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
मुनमुन का हेयर स्टाइल, कर्ली बाल और मेकअप सब कुछ उनके लुक को परफेक्ट बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस लगातार उनके स्टाइल को लेकर तारीफें कर रहे हैं. 'तारक मेहता' में उनकी और जेठालाल की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री आज भी फैंस की फेवरेट है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन मूवीज ने कमाए थे 500 करोड़, सैयारा भी इस क्लब में होगी शामिल?
अगली वेब स्टोरी देखें.