बबीता जी का ग्लैमरस अवतार, ब्लेजर और शॉर्ट्स में फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, फैंस बोले, 'आपकी खूबसूरती...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jul 24, 2025

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी यानि मुनमुन दत्ता ने इंस्टाग्राम पर अपने लेटेस्ट ग्लैमरस लुक की तस्वीरें शेयर कीं हैं, जो फैंस को दीवाना बना रही हैं.

एक्ट्रेस ने ब्लैक टॉप के साथ ब्लैक शॉर्ट्स और ऑफ व्हाइट ब्लेजर पहना, जो उन्हें बेहद एलिगेंट और स्टाइलिश लुक दे रहा है.

उनका टोन्ड फिगर और कॉन्फिडेंस भरा पोज देखकर फैंस तारीफों के पुल बांध रहे हैं. किसी ने कहा, 'कातिल लुक' , तो किसी ने कहा, 'आपकी खूबसूरती लाजवाब है!'

फोटोज में मुनमुन की नीली आंखें खास ध्यान खींच रही हैं, फैंस ने कमेंट किया. 'हिप्नोटाइज कर रही हो बबीता जी!'

एक्ट्रेस कुछ तस्वीरों में अपने टोन्ड लेग्स को भी आत्मविश्वास के साथ फ्लॉन्ट करती दिखीं, जो उनके फिटनेस गोल्स को दिखाता है.

मुनमुन का हेयर स्टाइल, कर्ली बाल और मेकअप सब कुछ उनके लुक को परफेक्ट बना रहा है.

फैंस लगातार उनके स्टाइल को लेकर तारीफें कर रहे हैं. 'तारक मेहता' में उनकी और जेठालाल की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री आज भी फैंस की फेवरेट है.

