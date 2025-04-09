TMKOC: जेठालाल को तबाह करके ही दम लेंगी 'बबीताजी', ये रहा सबूत
Shivani Duksh
| Apr 09, 2025
तारक मेहता का उल्टा चश्मा स्टार मुनमुन दत्ता ने हाल ही में अपना एक शानदार फोटोशूट करवाया है. इस फोटोशूट में मुनमुन दत्ता बला की खूबसूरत लग रही हैं.
तस्वीरों में मुनमुन दत्ता ब्लैक कलर के गाउन में नजर आ रही हैं जिसके साथ उन्होंने काफी हैवी मेकअप किया है.
अपने लुक को हाईलाइट करने के लिए मुनमुन दत्ता ने अपने बालों को बांध रखा है. ऐसे में मुनमुन दत्ता के चेहरा काफी क्लीयर दिख रहा है.
मुनमुन दत्ता के हाथ की रिंग फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. लोग मुनमुन दत्ता के इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
लोगों का कहना है कि मुनमुन दत्ता का ये अंदाज देखकर तो जेठालाल भी उन पर दोबारा फिदा हो जाएगा.
गौरतलब है कि बीते कुछ समय से मुनमुन दत्ता ने सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से दूरी बना रखी है.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा से दूरी बनाने के बाद मुनमुन दत्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं. मुनमुन दत्ता का ये नया लुक लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.
फैंस मुनमुन दत्ता के चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि मुनमुन दत्ता की इन तस्वीरों पर टीवी एक्टर प्रतीक सेहजपाल ने कमेंट किया है.
