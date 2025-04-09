TMKOC: जेठालाल को तबाह करके ही दम लेंगी 'बबीताजी', ये रहा सबूत

तारक मेहता का उल्टा चश्मा से दूरी बनाने के बाद मुनमुन दत्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं. मुनमुन दत्ता का ये नया लुक लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. Source: Instagram