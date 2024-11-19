ओवरएक्टिंग और खराब एक्सप्रेशन के बाद भी TV इंडस्ट्री में छाईं ये एक्ट्रेसेस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 19, 2024

नीति टेलर कई सीरियल में नजर आ चुकी हैं. उनकी एक्टिंग को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

दिव्यांका त्रिपाठी टीवी इंडस्ट्री में काफी मशहूर हैं. उनको लेकर कहा जाता है कि वह ओवरएक्टिंग करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'गुम है किसी के प्यार में' फेम एक्ट्रेस भविका शर्मा की अदाकारी दर्शकों को बोर करने लगी है.

Source: Bollywoodlife.com

तेजस्वी प्रकाश की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. हालांकि, कई बार उनकी एक्टिंग देख लोग माथा पकड़ लेते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रुपाली गांगुली को 'अनुपमा' से काफी फेम मिला है. उनका सीरियल में ज्यादा रोना लोगों को पसंद नहीं आता है.

Source: Bollywoodlife.com

शाइनी दोषी ने सीरियल 'पांड्या स्टोर' से लोगों का ध्यान खींचा. अब उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आती है.

Source: Bollywoodlife.com

मायरा मिश्रा को खराब एक्टिंग के चलते कई बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ठंड में भी कम नहीं होगा स्टाइल, इन हसीनाओं से लें आइडिया

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.