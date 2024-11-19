ओवरएक्टिंग और खराब एक्सप्रेशन के बाद भी TV इंडस्ट्री में छाईं ये एक्ट्रेसेस
Shashikant Mishra
| Nov 19, 2024
नीति टेलर कई सीरियल में नजर आ चुकी हैं. उनकी एक्टिंग को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है.
दिव्यांका त्रिपाठी टीवी इंडस्ट्री में काफी मशहूर हैं. उनको लेकर कहा जाता है कि वह ओवरएक्टिंग करती हैं.
'गुम है किसी के प्यार में' फेम एक्ट्रेस भविका शर्मा की अदाकारी दर्शकों को बोर करने लगी है.
तेजस्वी प्रकाश की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. हालांकि, कई बार उनकी एक्टिंग देख लोग माथा पकड़ लेते हैं.
रुपाली गांगुली को 'अनुपमा' से काफी फेम मिला है. उनका सीरियल में ज्यादा रोना लोगों को पसंद नहीं आता है.
शाइनी दोषी ने सीरियल 'पांड्या स्टोर' से लोगों का ध्यान खींचा. अब उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आती है.
मायरा मिश्रा को खराब एक्टिंग के चलते कई बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है.
