वैलेंटाइन वीक में Tejasswi Prakash-Karan Kundrra हुए रोमांटिक, बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Feb 12, 2025

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा टीवी के स्टार कपल हैं.

दोनों ने वैलेंटाइन वीक पर फैंस को एक खास सरप्राइज देते हुए कुछ फोटोज शेयर की हैं.

ये फोटोज दोनों के एक एडशूट की है, लेकिन इन फोटो में कपल की केमिस्ट्री ने हर किसी का ध्यान खींच लिया.

इन फोटोज में तेजस्वी ने व्हाइट कलर की सुंदर ड्रेस पहनी है, जो आप इस वैलेंटाइन डे पर कैरी कर सकते हैं.

करण कुंद्रा भी ब्लू एंड व्हाइट आउटफिट में हमेशा की तरह डैशिंग लग रहे हैं.

तेजस्वी और करण कुंद्रा की इन फोटोज पर फैंस भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं.

इन फोटोज में फैंस तेजस्वी के लुक की भी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

बता दें कि तेजस्वी और करण कुंद्रा की लव स्टोरी बिग बॉस 15 के घर में शुरू हुई थी.

दोनों इस शो के निकलने के बाद भी अब तक साथ है और अक्सर सक्सेसफुल लव स्टोरी का मंत्र बताते रहते हैं.

हालांकि, दोनों को शादी करते हुए फैंस देखना चाहते हैं.

