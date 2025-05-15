तेजस्वी प्रकाश ने हाई स्लिट ऑफ शोल्डर ड्रेस में गिराईं बिजलियां, फ्लॉन्ट किए टोन्ड लेग्स, फैंस का हुआ बुरा हाल
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| May 14, 2025
टीवी की ग्लैम डीवा तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर अपने बोल्ड और स्टाइलिश लुक से इंटरनेट पर छा गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे ऑफ-शोल्डर ग्रीन शिमरी हाई-स्लिट गाउन में कहर बरपा रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तेजस्वी का यह लुक बेहद ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट है, जिसे देखकर उनके फैंस दीवाने हो रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनके बालों के बन, न्यूड मेकअप और शार्प एक्सप्रेशन्स इस लुक को और भी हॉट बना रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तेजस्वी की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, उनकी पोस्ट पर मिनटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर ने लिखा, "क्वीन ऑफ हॉटनेस!", तो वहीं दूसरे ने कहा, "तेजस्वी का हर लुक एक फैशन स्टेटमेंट बन जाता है."
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस के अलावा कई सेलेब्स ने भी तेजस्वी के इस लुक पर रिएक्ट किया है, और उनकी तारीफ की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तेजस्वी प्रकाश न सिर्फ टीवी की हिट एक्ट्रेस हैं, बल्कि वह फैशन वर्ल्ड में भी तेजी से एक स्टाइल आइकन बनकर उभर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'रेड 2' ने दो हफ्तों में छू लिया नया मुकाम, 14वें दिन भी दिखा क्रेज, किया करोड़ों का कारोबार
अगली वेब स्टोरी देखें.