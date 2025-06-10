Tejasswi Prakash ने बर्थडे पर किए महाकाल के दर्शन, माथे पर तिलक लगाकर...

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jun 10, 2025

तेजस्वी प्रकाश आज अपना 32वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं.

इस मौके पर उन्होंने उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के दर्शन किए.

जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

इस फोटो में तेजस्वी बाबा महाकाल के मंदिर में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं.

इस फोटो में भीड़ के बीच मौजूद तेजस्वी प्रकाश भोले बाबा की भक्ति में लीन दिख रही हैं.

बता दें कि तेजस्वी प्रकाश के साथ उनके भाई भी महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे.

वर्क फ्रंट की बात करें तो तेजस्वी प्रकाश हाल ही में लाफ्टर शेफ 2 शो में नजर आई थीं.

इस कुकिंग रियलिटी शो में तेजस्वी अपने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा को सपोर्ट करती दिखी थीं.

बता दें कि करण और तेजस्वी पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही यह दोनों शादी रचाएंगे.

