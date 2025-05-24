टीवी की नागिन का सफेद साड़ी में हुस्न देख फैंस के उड़े होश, डीप नेक ब्लाउज पहन हॉटनेस से चढ़ाया इंटरनेट का पारा
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| May 24, 2025
टीवी की फेमस एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर अपने लुक को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार तेजस्वी ने सिंपल सफेद साड़ी से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
तेजस्वी ने फूल-पत्तियों के प्रिंट वाली एक खूबसूरत सफेद साड़ी पहनी है, जिसमें हल्का सीक्वेंस वर्क और व्हाइट स्टोन की डिटेलिंग दिख रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
साड़ी को उन्होंने क्लासिक अंदाज में ड्रेप किया है, जिससे पूरे लुक में एक एलिगेंट टच दिख रहा है, जो फैंस को बहुत भा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बीच सबकी नजर उनके डीप नेक स्ट्रैपी ब्लाउज पर अटक गई, जो बेहद स्टाइलिश और बोल्ड दिख रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉडी फिटेड इस ब्लाउज ने तेजस्वी की फिटनेस और फिगर को शानदार तरीके से फ्लॉन्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
तेजस्वी ने अपने लुक को और खास बनाने के लिए मल्टीलेयर नेकलेस, हैवी ईयररिंग, मांग टीका , नथ और हाथों में जड़ाऊ चूड़ियों से कंप्लीट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वाइट हाई हील्स ने उनके लुक को और भी एलिगेंट टच दिया है, इसी के साथ कर्ल हेयर और मिनिमल मेकअप के साथ उनका ओवरऑल लुक ग्लैमरस दिखा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर फैंस उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिख, "मैम, आपने तो आग लगा दी!", तो किसी ने लिखा, "नागिन बनकर आईं थीं, अब देवी लग रही हो."
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'आपकी शादी है क्या?' 'बबीता जी' की इन फोटोज पर लग रहीं अटकलें
अगली वेब स्टोरी देखें.