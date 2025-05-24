टीवी की नागिन का सफेद साड़ी में हुस्न देख फैंस के उड़े होश, डीप नेक ब्लाउज पहन हॉटनेस से चढ़ाया इंटरनेट का पारा

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | May 24, 2025

टीवी की फेमस एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर अपने लुक को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार तेजस्वी ने सिंपल सफेद साड़ी से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

तेजस्वी ने फूल-पत्तियों के प्रिंट वाली एक खूबसूरत सफेद साड़ी पहनी है, जिसमें हल्का सीक्वेंस वर्क और व्हाइट स्टोन की डिटेलिंग दिख रही है.

साड़ी को उन्होंने क्लासिक अंदाज में ड्रेप किया है, जिससे पूरे लुक में एक एलिगेंट टच दिख रहा है, जो फैंस को बहुत भा रहा है.

इस बीच सबकी नजर उनके डीप नेक स्ट्रैपी ब्लाउज पर अटक गई, जो बेहद स्टाइलिश और बोल्ड दिख रहा है.

बॉडी फिटेड इस ब्लाउज ने तेजस्वी की फिटनेस और फिगर को शानदार तरीके से फ्लॉन्ट किया है.

तेजस्वी ने अपने लुक को और खास बनाने के लिए मल्टीलेयर नेकलेस, हैवी ईयररिंग, मांग टीका , नथ और हाथों में जड़ाऊ चूड़ियों से कंप्लीट किया है.

वाइट हाई हील्स ने उनके लुक को और भी एलिगेंट टच दिया है, इसी के साथ कर्ल हेयर और मिनिमल मेकअप के साथ उनका ओवरऑल लुक ग्लैमरस दिखा रहा है.

सोशल मीडिया पर फैंस उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिख, "मैम, आपने तो आग लगा दी!", तो किसी ने लिखा, "नागिन बनकर आईं थीं, अब देवी लग रही हो."

