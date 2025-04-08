'मैं और करण पहले से पति-पत्नी...', शादी की खबरों के बीच तेजस्वी प्रकाश का शॉकिंग बयान
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 08, 2025
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की शादी की खबरें लगातार चर्चा में बनी रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस कपल को शादी करते हुए देखना चाहते हैं और इस बीच कभी करण कभी तेजस्वी का शादी पर बयान आ ही जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
कुछ समय पहले तेजस्वी ने कहा था कि वह जब भी शादी करेंगे जरूर बताएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
अब तेजस्वी प्रकाश के लेटेस्ट बयान ने हर किसी को हैरान कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ पॉडकास्ट में तेजस्वी प्रकाश ने करण कुंद्रा संग अपने रिश्ते पर बात की.
Source:
Bollywoodlife.com
तेजस्वी ने बताया कि वे दोनों साथ में रहते हैं और उनके माता-पिता को इस बारे में पता है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रे से शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह और करण पहले से ही पति-पत्नी की तरह हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने पॉडकास्ट में इस बात का स्वीकार किया कि सैद्धांतिक रूप से वे दोनों शादीशुदा हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तेजस्वी ने यह भी बताया कि वह जब भी शादी करेंगे तो वह सिर्फ अपना परिवार शुरू करने के लिए ऐसा करेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
तेजस्वी प्रकाश के इस बयान ने फैंस को यकीनन खुश कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: आयुष्मान खुराना की पत्नी हैं बेहद खूबसूरत और गॉर्जियस, तस्वीरें देख हो जाएंगे फैन
अगली वेब स्टोरी देखें.