तेजस्वी प्रकाश ने बिखेरा हुस्न का जलवा, करण कुंद्रा संग ट्रैवल पिक्स ने जीता फैंस का दिल
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 09, 2025
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश इन दिनों वेकेशन पर हैं, और सोशल मीडिया पर अपनी ट्रैवल पिक्स शेयर कर रही हैं.
हाल ही में तेजस्वी को यूनिवर्सल स्टूडियो के बाहर और अंदर खूबसूरत अंदाज में पोज देते देखा गया है.
फ्लोरल प्रिंट क्रॉप टॉप और पिंक पैंट्स में उनका ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.
ओपन हेयर और मिनिमल मेकअप के साथ तेजस्वी ने अपने लुक को सिंपल लेकिन ग्लैमरस टच देते हुए कंप्लीट किया है.
एक्ट्रेस के साथ उनके बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा भी नजर आ रहे हैं, दोनों की जोड़ी फैंस के बीच हमेशा पसंद की गई है.
सोशल मीडिया पर उनकी ये ट्रैवल तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, और फैंस उन्हें 'क्वीन' कहकर कॉम्प्लिमेंट दे रहे हैं.
तेजस्वी प्रकाश न सिर्फ अपने एक्टिंग टैलेंट बल्कि स्टाइलिश फैशन स्टेटमेंट्स से भी लोगों का दिल जीत लेती हैं.
