तेरे बिन to परीजाद: युमना जैदी की Top 10 पाकिस्तानी ड्रामा
Shreya Pandey
| Feb 05, 2025
‘तेरे बिन’ युमना जैदी के बेस्ट ड्रामा में से एक है. इसे पाकिस्तान के साथ-साथ भारत में भी लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘परीजाद’ साल 2021 में टेलिकास्ट हुआ था. इसमें युमना ने बेहद शानदार एक्टिंग की है.
‘जेंटलमैन’ में युमना जैदी और हुमायुं सईद की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘कर्ज ए जान’ की कहानी आपके दिल छू लेगी. इसमें युमना के साथ उसामा खान नजर आएंगे.
‘दिल ना उम्मीद तो नहीं’ बाल विवाह, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति जैसे समाज की मुद्दों पर आधारित है.
‘इश्क ए ला’ पाकिस्तानी ड्रामा में लव ट्राएंगल को दिखाया गया है. आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘प्यार के सदके’ ड्रामा में युमना के शरारत भरे किरदार ने लोगों को दीवाना बना दिया.
‘डर सी जाती है सिला’ साल 2017 में रिलीज हुआ था. इसमें युमना ने बहुत शानदार एक्टिंग की है.
‘दिल क्या करे’ साल 2019 में रिलीज हुआ था. इस ड्रामा को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.
‘बख्तावर’ रहस्यों से भरा सीरियल है. यह साल 2022 में रिलीज हुआ था. इसे यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.
