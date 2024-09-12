जानें कब और कहां दस्तक देगा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 2'

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 12, 2024

कॉमेडियन कपिल शर्मा के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' ने लोगों का खूब एंटरटेन किया था।

कपिल शर्मा ने शो के दूसरे सीजन का ऐलान कर दिया है।

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' 21 सितंबर, 2024 से शुरू होने वाला है।

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के दूसरे सीजन को आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे।

शो के दूसरे सीजन को आप हर शनिवार अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं।

नेटफ्लिक्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो 2’ का प्रोमो शेयर किया गया है।

वीडियो में कृष्णा अभिषेक, राजीव ठाकुर, कीकू शारदा, सुनील ग्रोवर और अर्चना सिंह नजर आ रहे हैं।

वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ‘अब शनिवार होगा फनीवार क्योंकि कपिल और गैंग डबल फन-हंसी के साथ सीजन 2 लेकर आ रहे हैं।'

फैंस अब शो के जल्द ही ऑन एयर होने का इंतजार कर रहे हैं।

