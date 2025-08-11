Bigg Boss 19 में एंट्री लेगी Kapil Sharma की 'दादी'? Salman Khan के शो में ड्रामा तय

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 11, 2025

बिग बॉस 19, 24 अगस्त से कलर्स चैनल पर दस्तक देगा.

इस शो से जुड़े नए अपडेट्स हर दिन सामने आ रहे है.

हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि 'अनुपमा' फेम पारस कलनावत इस शो में नजर आ सकते हैं.

वहीं मेकर्स ने एक बड़े कॉमेडियन को भी बिग बॉस 19 के लिए अप्रोच किया है.

रिपोर्ट्स की मानें तो 'बिग बॉस 19' के लिए 'द कपिल शर्मा शो' फेम 'अली असगर' को अप्रोच किया गया है.

बता दें कि अली असगर कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में 'दादी' का रोल निभाते थे.

ऐसे में अगर अली असगर सलमान खान के शो में एंट्री लेंगे तो हंगामा होना तय है.

बता दें कि बिग बॉस 19 इस सीजन साढ़े 5 महीने तक चलेगा.

वहीं इस शो में यूएई की एआई डॉल हबूबू का नाम पहले ही कंफर्म हो चुका है.

