द कपिल शर्मा शो को इन कलाकारों ने कह दिया है अलविदा

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 21, 2024

सुमोना चक्रवर्ती 'द कपिल शर्मा शो' से गायब नजर आईं।

Source: Bollywoodlife.com

सुनील ग्रोवर ने 'द कपिल शर्मा शो' को अलविदा कह दिया है।

Source: Bollywoodlife.com

कृष्णा अभिषेक ने भी 'द कपिल शर्मा शो' को टाटा बाय-बाय कह दिया है।

Source: Bollywoodlife.com

चंदन प्रभाकर ने भी 'द कपिल शर्मा शो' छोड़ दिया है।

Source: Bollywoodlife.com

'द कपिल शर्मा शो' को सुगंधा संतोष मिश्रा ने छोड़ दिया है।

Source: Bollywoodlife.com

उपासना सिंह ने 'द कपिल शर्मा शो' को अलविदा कह दिया है।

Source: Bollywoodlife.com

'द कपिल शर्मा शो' को नवजोत सिंह सिद्धू ने भी छोड़ दिया है।

Source: Bollywoodlife.com

भारती सिंह भी 'द कपिल शर्मा शो' से गायब हो गई हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में सिद्धार्थ सागर का भी नाम शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: GHKPM: हनीमून की रात बेकाबू होगा रजत, सवि को लगेगा सदमा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.