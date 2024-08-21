द कपिल शर्मा शो को इन कलाकारों ने कह दिया है अलविदा
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 21, 2024
सुमोना चक्रवर्ती 'द कपिल शर्मा शो' से गायब नजर आईं।
Source:
Bollywoodlife.com
सुनील ग्रोवर ने 'द कपिल शर्मा शो' को अलविदा कह दिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
कृष्णा अभिषेक ने भी 'द कपिल शर्मा शो' को टाटा बाय-बाय कह दिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
चंदन प्रभाकर ने भी 'द कपिल शर्मा शो' छोड़ दिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
'द कपिल शर्मा शो' को सुगंधा संतोष मिश्रा ने छोड़ दिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
उपासना सिंह ने 'द कपिल शर्मा शो' को अलविदा कह दिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
'द कपिल शर्मा शो' को नवजोत सिंह सिद्धू ने भी छोड़ दिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
भारती सिंह भी 'द कपिल शर्मा शो' से गायब हो गई हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में सिद्धार्थ सागर का भी नाम शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: GHKPM: हनीमून की रात बेकाबू होगा रजत, सवि को लगेगा सदमा
अगली वेब स्टोरी देखें.