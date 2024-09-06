आज भी ओटीटी की दुनिया पर राज कर रहे हैं टीवी के ये पुराने कॉमेडी शोज
Shivani Duksh
| Sep 06, 2024
टीवी की दुनिया के कई ऐसे कॉमेडी शोज हैं जिनको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है।
खिचड़ी भी हॉट स्टार पर किसी भी समय देखा जा सकता है।
द कपिल शर्मा शो को सोनी लिव पर देखा जा सकता है।
अकबर बीरबल भी हॉट स्टार की लिस्ट में शामिल है।
स्टार प्लस का हिट शो शरारत आज भी हॉटस्टार की शान बढ़ा रहा है।
गैंग्स ऑफ फिल्मीस्तान को आज भी लोग देखना पसंद करते हैं।
साराभाई वर्सेज साराभाई को आप हॉस्टार पर देख सकते हैं।
एफआईआर सोनी लिव पर आज भी देखा जाता है।
