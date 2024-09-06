आज भी ओटीटी की दुनिया पर राज कर रहे हैं टीवी के ये पुराने कॉमेडी शोज

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 06, 2024

टीवी की दुनिया के कई ऐसे कॉमेडी शोज हैं जिनको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है।

Source: Instagram

खिचड़ी भी हॉट स्टार पर किसी भी समय देखा जा सकता है।

Source: Instagram

द कपिल शर्मा शो को सोनी लिव पर देखा जा सकता है।

Source: Instagram

अकबर बीरबल भी हॉट स्टार की लिस्ट में शामिल है।

Source: Instagram

स्टार प्लस का हिट शो शरारत आज भी हॉटस्टार की शान बढ़ा रहा है।

Source: Instagram

गैंग्स ऑफ फिल्मीस्तान को आज भी लोग देखना पसंद करते हैं।

Source: Instagram

साराभाई वर्सेज साराभाई को आप हॉस्टार पर देख सकते हैं।

Source: Instagram

एफआईआर सोनी लिव पर आज भी देखा जाता है।

Source: Instagram

