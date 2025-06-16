The Traitor की इस कंटेस्टेंट ने उड़ाया Bigg Boss का मजाक, बोलीं- 'गाली देना...'
Pratibha Gaur
| Jun 16, 2025
सलमान खान का शो 'बिग बॉस' जल्द ही जुलाई में शुरू होने वाला है.
अब हाल ही में 'द ट्रेटर्स' की एक कंटेस्टेंट ने बिग बॉस की खिल्ली उड़ाई है.
दरअसल रेबेल किड के नाम से मशहूर अपूर्वा मुखीजा ने हाल ही में 'बिग बॉस' शो पर टिप्पणी की.
अपूर्वा ने कहा, 'मैं आमतौर पर इतने रियलिटी शोज नहीं देखती हूं, मेरी मां ने मुझे बचपन में बिग बॉस भी नहीं देखने दिया.'
अपूर्वा ने कहा, 'मम्मी कहती थीं कि बेटा बिग बॉस देखोगी तो गाली देने की आदत लग जाएगी.'
वह आगे कहती हैं, 'देखो मम्मी, मैं क्या बन चुकी हूं. अभी भी गाली देने की आदत है मुझे.'
उन्होंने आगे कहा, 'इससे बढ़िया तो मम्मी ने मुझे बचपन में बिग बॉस देखने दिया होता.'
इसके अलावा अपूर्वा ने अपने शो 'द ट्रेटर्स' को बिग बॉस से बेहतर भी बताया है.
अपूर्वा ने कहा कि यहां पर लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं लेकिन बिग बॉस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.
