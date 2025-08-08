रीम शेख की इन 7 तस्वीरों में छुपा है खूबसूरती का जादू, देखकर दिन बन जाएगा!
Masummba Chaurasia
| Aug 07, 2025
टीवी की खूबसूरत अदाकारा रीम शेख ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.
लेटेस्ट तस्वीरों में एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में कहर छा रहीं हैं, उनकी ये फोटोज देखते ही बन रही है.
रीम कैमरे के सामने बैठकर एक से बढ़कर एक पोज देती नजर आ रही हैं.
रीम की ये तस्वीरें फैंस को दीवाना बना रहीं हैं, फैंस दिल खोलकर प्यार लिटा रहे हैं.
इन तसवीरों में रीम एक हेवी मेहरून कलर का लहंगा पहने हुए नजर आ रही हैं.
इसके साथ एक्ट्रेस ने बालों में गजरा और छोटी से बिंदी लगाई है, जो उनके लु में चार चांद लगा रही है.
इन फोटोज पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं, कोई 'गॉर्जियस' तो कोई, 'प्रिटी' जैसे कमेंट कर रहे हैं.
