अनुपमा को ठुकरा कर इन 9 एक्टर्स ने फोड़ी अपनी किस्मत
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 19, 2024
गौरी प्रधान को अनुपमा का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिाय।
गुमरीत चौधरी ने अपने वर्क कमिटमेंट की वजह से अनुज का रोल ठुकरा दिया था।
मोना सिंह को भी शो में अनुपमा का रोल ऑफर हुआ था।
साक्षी तंवर अनुपमा की पहली पसंद थी, लेकिन वह शो नहीं कर पाईं।
जय सोनी को इस शो में समर का रोल ऑफर हुआ था।
जूही परमार अपने दूसरे प्रोजेक्ट की वजह से अनुपमा का रोल नहीं कर पाई थीं।
अनुपमा के मेकर्स ने करण पटेल का अनुज का रोल ऑफर किया था।
शिविन नारंग को मेकर्स समर के रोल में देखना चाहते थे।
