बोल्डनेस क्वीन हैं टीवी की ये मम्मियां, बिकिनी फोटोज से तो मचा देती हैं बवाल
Kavita
| Apr 10, 2025
अनिता हस्सनंदनी सुपर मॉम हैं. वह सोशल मीडिया पर अपना बिकिनी लुक शेयर करती रहती हैं.
कश्मीरा शाह भी अपनी बोल्डनेस दिखाने में पीछे नहीं रहतीं. उनकी फोटोज तहलका मचा देती हैं.
इस लिस्ट में रुबीना दिलैक भी हैं. वह मां बनने के बाद अपना बोल्ड लुक दिखा चुकी हैं.
संजीदा शेख आए दिन अपनी बोल्डनेस से तहलका मचा देती हैं.
सौम्या टंडन की इन बेड फोटोज ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था.
शुभांगे अत्रे भी अपनी बोल्डनेस की वजह से कई बार चर्चा में आ चुकी हैं.
श्वेता तिवारी को संतूर मॉम का टैग मिल चुका है.
उर्वशी ढोलकिया दो बेटों की मां हैं लेकिन बोल्डनेस में पीछे नहीं रहीं.
