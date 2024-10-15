पहली बार करवा चौथ मनाएंगी ये हसीनाएं
Ankita Kumari
| Oct 15, 2024
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि चंदना पहली बार अपने हस्बैंड करण आर शर्मा के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी.
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह भी जैकी भगनानी के लिए करवा चौथ का पहली बार व्रत रखेंगी.
इस बार एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया अपने पति विकास के लिए पहली बार करवा चौथ का व्रत करेंगी.
'बिग बॉस 13' फेम आरती सिंह अपने हस्बैंड दीपक चौहान के लिए पहली बार करवा चौथ मनाएंगी.
टीवी एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल इस साल अपने पति अपूर्व पडगांवकर के लिए करवा चौथ करेंगी.
रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन लैशराम का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
इस साल पहली बार नेहालक्ष्मी अय्यर अपने हस्बैंड रुद्रेश जोशी के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी.
टीवी एक्ट्रेस अलीशा सिंह अपनी हस्बैंड देवेश सेंगर के लिए इस साल करवा चौथ का व्रत करेंगी.
