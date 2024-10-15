पहले ही हफ्ते में बाहर हुए थे बिग बॉस के ये सितारे, फैंस को थी बड़ी उम्मीद
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 15, 2024
बिग बॉस के हाउस से इन स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को पहले ही हफ्ते में शो को अलविदा कहना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
सरगुन मेहता 'बिग बॉस 8' का हिस्सा रही थीं. उन्हें अन्य हाउस मेट्स द्वारा पहले ही हफ्ते में घर से बाहर कर दिया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवशीष मिश्रा ने 'बिग बॉस 12' में धमाकेदार एंटी की थी. मगर उन्हें कुछ दिन में ही बिग बॉस हाउस से एलिमिनेट कर दिया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
दलजीत कौर 'बिग बॉस 13' में शुरुआत में ही घर से बाहर हो गई थीं. फैंस को उनसे काफी उम्मीदें थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस 11' में जुबैर खान को तबियत खराब होने के कारण शुरु में ही शो छोड़ कर जाना पड़ा था. वीकेंड के वार पर सलमान से लताड़ भी लगी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
हेजल कीच 'बिग बॉस' के सीजन 7 का पार्ट बनी थीं . वो सीनियर्स के द्वारा पहले ही हफ्ते में बाहर हो गईं थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
अंकित गेरा 'बिग बॉस 9' में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए घर में आए थे. फैंस को लगा था की ट्रॉफी वही ले जाएंगे. मगर वो जल्दी ही एलिमिनेट हो गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रीजिता डे भी 'बिग बॉस 16' के हाउस से जल्दी ही इविक्ट हो गई थीं. ऑडियंस को लगा था की वो फाइनल तक जाएंगीं.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस 5' में नेपाली सिटीजन निहिता विश्वास को भी शुरुआत के दिनों में ही घर छोड़ कर जाना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के 'बिग बॉस 6' के पहले ही वीक में एलिमिनेट हो जाने से फैंस काफी नाराज भी हुए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनिया बंसल बिग बॉस 17 में एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन कर आईं थीं. मगर शुरू के दिनों में ही घरवालों ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: टीवी से कैबिनेट तक कैसे पहुंचीं स्मृति ईरानी, कभी खराब लुक पर मिला था रिजेक्शन
अगली वेब स्टोरी देखें.