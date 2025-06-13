नई नवेली दुल्हनों के लिए स्पेशल हैं हिना खान की ये साड़ियां, सिंपल लुक में लगेंगी कयामत
Shreya Pandey
| Jun 13, 2025
हिना खान बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेज में एक हैं.
इन्होंने टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी.
हिना खान ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड संग शादी रचाई है. नई नवेली दुल्हन बन एक्ट्रेस बहुत सुंदर लग रहीं हैं.
अगर आपकी भी हाल ही में शादी हुई है तो आप एक्ट्रेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं.
नई दुल्हनों के लिए एक्ट्रेस का यह लुक परफेक्ट है.
नई दुल्हनें ससुराल में नेट वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
हिना खान की तरह आप भी ससुराल में सिल्क साड़ी कैरी कर सकती हैं.
