मेकर्स ने टीवी के इन सितारों को रातों रात दिखाया बाहर का रास्ता
Ankita Kumari
| Oct 14, 2024
'अनुपमा' फेम पारस कलनावत को उनके व्यवहार के वजह शो से बाहर कर दिया गया.
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर शहजादा धामी के खराब व्यवहार के कारण मेकर्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था.
'मधुबाला' फेम दृष्टि धामी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
'ये रिश्ते हैं प्यार के' शो में टीवी एक्टर ऋत्विक अरोड़ा का भी कुछ ऐसा ही हाल था.
अंकिता लोखंडे को भी 'कॉमेडी सर्कस' शो से रातों रात बाहर निकाल दिया था.
'कबूल है' में करण सिंह ग्रोवर के गुस्सैल रवैये के कारण मेकर्स ने उनकी जगह राकेश बापट को ले लिया.
प्रत्युषा बनर्जी को भी इसी वजह से मेकर्स ने शो 'बालिका वधु' से बाहर कर दिया था.
शिल्पा शिंदे का कॉमेडी शो के मेकर्स के साथ कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद उन्हें शो से निकाल दिया गया था.
'दिल से दिल तक' फेम दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
