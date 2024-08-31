दोस्त को दिल दे बैठे थे ये सितारे

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 31, 2024

प्यार होने से पहले दिव्यंका त्रिपाठी और विवेक दहिया दोस्त थे।

अली गोनी और जैस्मिन भसीन पहले दोस्त बने थे।

हिना खान और रॉकी की पहले दोस्ती हुई थी।

शाहरुख खान और गौरी खान के प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही हुई थी।

इस लिस्ट में बॉलीवुड स्टार रितेश देशमुख और जेनेलिया का नाम भी शामिल है।

अरिजीत और कोयल रॉय पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे।

पंकज त्रिपाठी पहले मृदुला के बहुत अच्छे दोस्त बने थे।

साई केतन राव ने अपनी गर्लफ्रेंड शिवांगी खेडकर से पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया था

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।

