दोस्त को दिल दे बैठे थे ये सितारे
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 31, 2024
प्यार होने से पहले दिव्यंका त्रिपाठी और विवेक दहिया दोस्त थे।
Source:
Bollywoodlife.com
अली गोनी और जैस्मिन भसीन पहले दोस्त बने थे।
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान और रॉकी की पहले दोस्ती हुई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान और गौरी खान के प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही हुई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में बॉलीवुड स्टार रितेश देशमुख और जेनेलिया का नाम भी शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
अरिजीत और कोयल रॉय पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे।
Source:
Bollywoodlife.com
पंकज त्रिपाठी पहले मृदुला के बहुत अच्छे दोस्त बने थे।
Source:
Bollywoodlife.com
साई केतन राव ने अपनी गर्लफ्रेंड शिवांगी खेडकर से पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया था
Source:
Bollywoodlife.com
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: वीकेंड पर चाहिए एंटरटेनमेंट का दोगुना डोज तो देखें ये 9 शॉर्ट फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.