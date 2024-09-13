चंद एपिसोड के बाद ऑफ एयर हुई ये 9 टीवी शो
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 13, 2024
टीवी सीरियल 'पुकार' के मात्र 26 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए।
Source:
Bollywoodlife.com
'साथ निभाना साथिया' का सीजन 2 ज्यादा समय तक नहीं चला।
Source:
Bollywoodlife.com
स्टार प्लस शो 'आपकी नजरों ने समझा' में 191 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में टीवी सीरियल 'आंगन अपनों का' का नाम भी शुमार है।
Source:
Bollywoodlife.com
'आंख मिचौली' सीरियल के सिर्फ 81 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए।
Source:
Bollywoodlife.com
जी टीवी शो 'कलीरें' भी कम एपिसोड के साथ ऑफ एयर हो गया था।
Source:
Bollywoodlife.com
इसी साल ऑन एयर हुआ शो 'आपका अपना जाकिर' भी जल्द ही बंद होने वाला है।
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी शो 'जुबली टॉकीज' 24 जून से शुरू हुआ था और अब 27 सितंबर को ऑफ एयर होने वाला है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में टीवी सीरियल 'शौर्य और सुहानी' का नाम भी शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अपनी बेटी की बड़ी बहन लगती हैं महिमा चौधरी, सिंगल मदर के नाम से हैं मशहूर
अगली वेब स्टोरी देखें.