100 एपिसोड के बाद बंद हुई इन टीवी शोज की दुकान

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 20, 2024

टीवी शो 'चांद जलने लगा' साल 2023 से शुरू हुआ और 2024 में ही खत्म हो गया।

'तेरे इश्क में घायल' सीरियल में सिर्फ 89 एपिसोड टेलीकास्ट हुए।

इस लिस्ट में टीवी सीरियल चंद्रकांता का भी नाम शुमार है।

'शेरदिल शेरगिल' शो में सिर्फ 95 एपिसोड टेलीकास्ट हुए।

सीरियल 'दुर्गा और चारु' भी ज्यादा समय तक नहीं चला।

कलर्स टीवी सीरियल 'बेकाबू' के सिर्फ 41 एपिसोड टेलीकास्ट हुए।

शो 'कवच, काली शक्तियों से' कम एपिसोड के साथ टेलीकास्ट हुआ था।

शो 'पवित्र भाग्य' के 100 से भी कम एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे।

इस लिस्ट में सीरियल 'आंख मिचौली' का नाम भी शामिल है।

