अब Bigg Boss 19 में उल्टा चश्मा घुमाएंगे तारक मेहता? मेकर्स ने किया अप्रोच
Pratibha Gaur
| Aug 04, 2025
सलमान खान का कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' 24 अगस्त से टीवी पर दस्तक देने वाला है.
खास बात यह है कि इस सीजन कलर्स चैनल से 60 मिनट पहले ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होगा.
बिग बॉस 19 को लेकर हर दिन नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं.
शो में कई सेलेब्स के नाम कंफर्म भी हो चुके हैं, जिनमें अपूर्वा मुखीजा, खुशी दुबे और पूरव झा का नाम भी शामिल है
वहीं अब बिग बॉस 19 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
फैन पेज बिग बॉस ताजा खबर की मानें तो सलमान खान के इस शो के लिए एक्टर शैलेश लोढ़ा को अप्रोच किया गया है.
बता दें कि शैलेश लोढ़ा 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में तारक मेहता का रोल निभा चुके हैं.
गौरतलब है कि इस सीजन बिग बॉस 19 में एक नहीं बल्कि 3 होस्ट रहेंगे.
