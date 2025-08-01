Bigg Boss 19: TMKOC के इस कंटेस्टेंट की Salman Khan के शो में एंट्री हुई पक्की
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 01, 2025
सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' 24 अगस्त से टीवी पर दस्तक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो इस शो का प्रीमियर रात के 9 बजे होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
बिग बॉस 19 को लेकर हर दिन नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब खबरें आ रही हैं कि इस शो के लिए 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के एक फेमस एक्टर को अप्रोच किया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
खबरों की मानें तो TMKOC में सोढ़ी का रोल निभाने वाली एक्टर गुरुचरण सिंह को शो के लिए अप्रोच किया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं खबरें ये भी हैं कि गुरुचरण सिंह ने इस शो के लिए हामी भर दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि गुरुचरण सिंह ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोड़ दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं बिग बॉस की बात करें तो 19वें सीजन को भी सलमान खान ही होस्ट करेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'War 2' के पहले सॉन्ग में छाई ऋतिक रोशन-कियारा आडवाणी की जोड़ी, पहली बार दिखा एक्ट्रेस का सुपर ग्लैम लुक!
अगली वेब स्टोरी देखें.