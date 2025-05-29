ये हैं टीवी के टॉप 10 एक्टर्स, नंबर 1 पर नहीं Anupama की Rupali Ganguly
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 29, 2025
इस हफ्ते 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के अरमान यानी एक्टर रोहित पुरोहित टॉप 10 एक्टर्स में नंबर 1 पर रहे.
इस लिस्ट में 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला दूसरे नंबर पर रही.
वहीं लिस्ट में तीसरे नंबर पर 'अनुपमा' एक्ट्रेस रुपाली गांगुली का नाम है.
'गुम है किसी के प्यार में' एक्ट्रेस भाविका शर्मा का नाम इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है.
'कुमकुम भाग्य' फेम प्रणाली राठौड़ का नाम लिस्ट में 5वें नंबर पर है.
नमिक पॉल को इस लिस्ट में छठा स्थान मिला है.
'गुम है किसी के प्यार में' एक्टर परम सिंह का नाम लिस्ट में सातवें नंबर पर है.
आयशा सिंह का नाम इस लिस्ट में आठवें नंबर पर है.
एक्ट्रेस रुबीना दिलैक का नाम 9वें नंबर पर है.
वहीं 'झनक' एक्ट्रेस हिबा नवाब का नाम लिस्ट में 10वें नंबर पर है.
