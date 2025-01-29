लव और रोमांस से भरपूर हैं ये टॉप 8 पाकिस्तानी सीरियल्स, इस जगह देखें एकदम फ्री
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 29, 2025
हनिया आमिर और फहाद मुस्तफा की फेमस सीरियल ‘कभी मैं कभी तुम’ बेस्ट ड्रामा में से एक है. आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.
सजल अली और बिलाल अब्बास की ये सीरियल ‘कुछ अनकही’ भी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘मुझे प्यार हुआ था’ वहाज अली, ज़ावियार नौमान एजाज और हानिया आमिर ने इसमें लिड रोल निभाया था. आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.
'हमसफर' पाकिस्तानी सीरियल में फवाद खान और माहिरा खान की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था. आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.
'जिंदगी गुलज़ार है' पाकिस्तानी ड्रामा भी बहुत हिट हुआ था. इसमें फवाद खान और सनम सईद की जोड़ी मशहूर हो गई. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘प्यार के सदके’ पाकिस्तानी ड्रामा में बिलाल अब्बास और युमना जैदी की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘मेरे हमसफर’ सीरियल में फरहान सईद और हानिया आमिर ने एक बहुत ही भावुक और रोमांटिक किरदार निभाया है. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘सुनो चंदा’ सीरियल में प्यार और तकरार की कहानी दिखाई गई है. जो लोगों को बहुत पसंद आई थी. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
