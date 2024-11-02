ये हैं टॉप 9 टीवी सितारे जिनकी फिटनेस है बेहद इम्प्रेसिव
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 02, 2024
'बिग बॉस 18' फेम करण वीर मेहरा काफी फिट हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मशहूर टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा अपनी शानदार फिजिक के लिए जाने जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्टर करण वाही की मस्कुलर बॉडी देखने लायक हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस 18' फेम अविनाश मिश्रा के एथलेटिक बॉडी को देखकर फैंस अपनी नजर नहीं हटा पाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्टर विशाल आदित्य सिंह की बॉडी को देखकर हर कोई तारीफ करता है.
Source:
Bollywoodlife.com
'ये है मोहब्बतें' के स्टार एक्टर विवेक दहिया की बहुत ही अच्छी फिजिक है.
Source:
Bollywoodlife.com
'ये रिश्ता क्या कहलाता' फेम रोहित पुरोहित की फिटनेस और फिजिक बहुत अच्छी है.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्टर करणवीर बोहरा एक्टिंग के साथ-साथ अपनी स्ट्रांग बॉडी के लिए भी जाने जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मशहूर टीवी एक्टर करण कुंद्रा को अपने परफेक्ट फिजिक के लिए खूब पॉपुलैरिटी मिलती है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: भाईदूज पर सबसे हटके लगेंगी आप, बस शिवांगी जोशी की इन साड़ी को करें कॉपी
अगली वेब स्टोरी देखें.