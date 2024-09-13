टीवी के इन शोज में नहीं था कोई भी विलेन
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 13, 2024
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में कोई भी विलेन नहीं है।
शो 'मैडम सर' में सभी लोग मिल-जुल के रहते थे।
'बड़ी दूर से आएं हैं' सीरियल में विलेन का नामो-निशान नहीं है।
'डॉक्टर मधुमिता ऑन ड्यूटी' शो का नाम भी इस लिस्ट शुमार है।
शो 'भाभी जी घर पर हैं' में एक भी विलेन देखने को नहीं मिला था।
'श्रीमान श्रीमती' सीरियल में कोई भी विलेन नहीं था।
शो 'गुटर गूं' में एक भी विलेन नजर नहीं आया था।
सीरियल 'साराभाई वर्सेज साराभाई' में विलेन का नामो-निशान नहीं था।
इस लिस्ट में 'हप्पू की उलटन पलटन' शो का नाम भी शामिल है।
