TRP List: लीप के बाद अनुपमा को लगा झटका, टॉप 10 में बिग बॉस 18 का निकला दम

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 17, 2024

टीआरपी की लिस्ट में अनुपमा पहले नंबर पर है, लेकिन शो की रेटिंग गिरी है.

ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.1 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है.

झनक लगातार तीसरे नंबर पर बना हुआ है.

उड़ने की आशा ने कम समय में फैंस को दीवान बना दिया. शो चौथे नंबर पर है.

एडवोकेट अंजली अवस्थी पांचवें नंबर पर आया है.

गुम है किसी के प्यार में टॉप 5 से बाहर हो गया है. शो छठे नंबर पर है.

मंगल लक्ष्मी को लोग पसंद कर रहे हैं. शो सातवें नंबर पर है.

शिव शक्ति भी इस लिस्ट में है.

टीआरपी की लिस्ट में 9वें नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है.

बिग बॉस 18 को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. शो 10वें नंबर पर है.

