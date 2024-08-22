TRP List: इस हफ्ते भी अनुपमा को धराशाही नहीं कर पाया GHKPM, ये रहे 7 सबूत

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 22, 2024

इस हफ्ते भी सीरियल गुम है किसी के प्यार में अनुपमा को टक्कर नहीं दे पा रहा है। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों है।

अनुज अनुपमा का न मिलना अनुपमा को खूब टीआरपी दे रहा है।

गुम है किसी के प्यार में भी इस समय शादी का ट्रैक चल रहा है।

2 महीना पहले भी सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में शादी हो रही थी।

फैंस रीपिट हो रहे ट्रैक से बोर हो रहे हैं।

सीरियल गुम है किसी के प्यार में बार बार बच्चों के सहारे कहानी आगे बढ़ा रहे हैं।

सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में कोई भी ढ़ंग का विलेन ही नहीं है।

वहीं अनुपमा का चार्म बनाए रखने के लिए मेकर्स लगातार कहानी में बदलाव कर रहे हैं।

