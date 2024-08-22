TRP List: इस हफ्ते भी अनुपमा को धराशाही नहीं कर पाया GHKPM, ये रहे 7 सबूत
इस हफ्ते भी सीरियल गुम है किसी के प्यार में अनुपमा को टक्कर नहीं दे पा रहा है। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों है।
अनुज अनुपमा का न मिलना अनुपमा को खूब टीआरपी दे रहा है।
गुम है किसी के प्यार में भी इस समय शादी का ट्रैक चल रहा है।
2 महीना पहले भी सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में शादी हो रही थी।
फैंस रीपिट हो रहे ट्रैक से बोर हो रहे हैं।
सीरियल गुम है किसी के प्यार में बार बार बच्चों के सहारे कहानी आगे बढ़ा रहे हैं।
सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में कोई भी ढ़ंग का विलेन ही नहीं है।
वहीं अनुपमा का चार्म बनाए रखने के लिए मेकर्स लगातार कहानी में बदलाव कर रहे हैं।
