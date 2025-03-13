TRP Report: टॉप 10 में इन शोज ने मचाया भौकाल, होली पर अनुपमा की हालत...
Kavita
| Mar 13, 2025
टीआरपी की लिस्ट में इस हफ्ते अनुपमा पहले नंबर पर आ गया है. इस शो को 2.3 रेटिंग मिली है.
दूसरे नंबर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने हड़प लिया है.
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर उड़ने की आशा आ गया है. ये शो टॉप पर रहता था.
झनक ने भी टॉप पांच में एंट्री कर ली है. ये शो चौथे नंबर पर आ गया है.
टप्पू और सोनू की शादी के ट्रैक ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की रेटिंग बढ़ा दी. ये शो 5वें नंबर पर है.
एडवोकेट अंजली अवस्थि टीआरपी की लिस्ट में छठे नंबर पर पहुंच गया है.
सातवें नंबर की पोजिशन सीरियल जादू तेरी नजर रहा है. ये शो टॉप 5 से बाहर हो गया.
मंगल लक्ष्मी इन दिनों एक घंटे के अलग-अलग एपिसोड में आया है. ये शो 8वें-9वें नंबर पर रहा है.
10वें नंबर पर इस बार लाफ्टर शेफ रहा है.
