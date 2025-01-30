TRP Report: Anupama ने रेटिंग में तोड़ा... टॉप 10 में इन शोज ने मचाया बवाल
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 30, 2025
अनुपमा लंबे समय बाद टीआरपी में पहले नंबर पर पहुंच गया है.
उड़ने की आशा दूसरे नंबर पर खिसक गया है, लेकिन फैंस का प्यार शो को मिल रहा है.
लीप का ट्विस्ट गुम है किसी के प्यार में के लिए अच्छा साबित हो रहा है. शो की रेटिंग बढ़ी है.
टीवी शो अंजलि अवस्थी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है. ये शो फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
ये रिश्ता क्या कहलाता है की रेटिंग में गिरावट आई है. ये शो पांचवें नंबर पर आ गया है.
ग्रैंड फिनाले एपिसोड में बिग बॉस 18 की रेटिंग में उछाल आया है. शो छठे नंबर पर है.
मंगल लक्ष्मी की रेटिंग में भी गिरावट आई है. सातवें नंबर की पोजिशन पर ये शो रहा.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा किसी तरह टॉप 10 में जगह बना लेता है. ये शो आठवें नंबर पर है.
झनक टॉप 5 से बाहर हो गया है. इस हफ्ते ये शो 9वें नंबर पर आया है.
आखिरी पोजिशन सीरियल परिणीति को मिली है.
