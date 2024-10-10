TRP: खतरे में अनुपमा की गद्दी, इन शोज का बजा डंका
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 10, 2024
शो 'अनुपमा' टीआरपी लिस्ट में 2.3 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है.
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो को 2.1 रेटिंग मिली है.
तीसरे नंबर पर टीवी सीरियल 'झनक' ने जगह बनाई है.
टीवी सीरियल 'उड़ने की आशा' ने 2 रेटिंग हासिल की है.
वहीं, पांचवें अंक पर शो 'गुम है किसी के प्यार में है.
स्टार प्लस शो 'एडवोकेट अंजलि अवस्थी' छठे नंबर पर है.
इस हफ्ते 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 1.8 रेटिंग मिली है.
'खतरों के खिलाड़ी 14' ने आंठवें नंबर पर स्थान हासिल की है.
9वें नंबर पर टीवी सीरियल 'परिणीति' है.
आखरी नंबर पर शो 'मंगल लक्ष्मी' ने जगह बनाई है.
