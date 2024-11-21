TRP की Race में इस शो ने अनुपमा से छीनी नंबर वन की गद्दी, जानिए किसे मिली कौन सी Position
Shivani Duksh
| Nov 21, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपकी इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट बताने वाले हैं.
ये रिश्ता क्या कहलाता है ने इस हफ्ते नंबर वन की गद्दी को हथिया लिया है.
अनुपमा को इस बार नंर 2 से काम चलाना पड़ रहा है.
उड़ने की आशा ने इस हफ्ते नंबर 3 की पोजिशन को झटक लिया है.
गुम है किसी के प्यार में इस बार नंबर 4 पर धाक जमाए हुए है.
सीरियल झनक नंबर 5 पर बैठकर सबको परेशान कर रहा है.
सभी शोज को टक्कर देते हुए अंजलि अवस्थी इस हफ्ते नंबर 6 पर आ गया है.
वहीं मंगल लक्ष्मी को इस हफ्ते नंबर 7 की पोजिशन हासिल हुई है.
