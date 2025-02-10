इस वैलेंटाइन वीक में हो जाएं इन TV एक्ट्रेसेस जैसे तैयार, बला की खूबसूरत लगेंगी आप
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2025
श्वेता तिवारी इस ग्लैमरस लुक में कितनी बढ़िया लग रही हैं. आप भी वैलेंटाइन वीक के किसी भी दिन ऐसे लुक्स ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ब्लैक ड्रेस में निया शर्मा खूब जंच रही हैं. आप ये लुक भी आजमा सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वैलेंटाइन डे पर आप तेजस्वी प्रकाश जैसा सिंपल और किलिंग लुक भी अपना सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप वैलेंटाइन डे पर किसी साड़ी लुक के बारे में सोच रही हैं तो आप पर ये अनीता हसनंदानी का लुक खूब जमेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप वैलेंटाइन डे पर एरिका फर्नांडिस का ये लुक भी अपना सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लुक में हिना खान ने कितना सिंपल सा मेकअप किया हुआ है. आप भी ऐसे तैयार हो सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस वैलेंटाइन वीक में आप चाहें तो किसी दिन सुरभि ज्योति का ये हॉट लुक भी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय कमाल की खूबसूरत हैं. आप इनकी तरह भी तैयार हो सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: प्रॉमिस डे पर पार्टनर से करें ये 7 वादे, सात जन्मों तक नहीं टूटेगा रिश्ता
अगली वेब स्टोरी देखें.