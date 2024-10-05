जानें क्यों पहली पत्नी को तलाक देने से पहले विवियन डीसेना ने अपनाया इस्लाम
| Oct 05, 2024
‘मधुबाला’ फेम एक्टर विवियन डीसेना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं.
टीवी एक्टर विवियन डीसेना की सीक्रेट वेडिंग की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था.
विवियन डीसेना ने साल 2021 में अपनी पत्नी वाहबिज दोराबजी से तलाक लेकर एक बार फिर सभी को चौंका दिया था.
वाहबिज दोराबजी से तलाक लेने से पहले विवियन डीसेना ने अपना धर्म बदल लिया था.
साल 2019 में विवियन ने क्रिश्चियन धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया.
विवियन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि. 'मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला है. मैं क्रिश्चियन पैदा हुआ था और अब मैं इस्लाम फॉलो करता हूं.'
विवियन ने कहा, 'मैंने 2019 में रमजान के महीने में इस्लाम फॉलो करना शुरू कर दिया था.'
विवियन डीसेना ने बताया कि उन्हें 5 समय इबादत करने में बहुत सुकून मिलता है.
आपको बता दें, विवियन डीसेना और उनकी दूसरी पत्नी नूरानी अली की एक बेटी है.
