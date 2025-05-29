कैंसर से जूझ रही Hina Khan की श्री श्री रवि शंकर से मुलाकात, जानिए एक्ट्रेस का अगला कदम?
Masummba Chaurasia
| May 28, 2025
हिना खान स्टेज तीन ब्रेस्ट कैंसर से उबर रही हैं, और अपनी रिकवरी कर रहीं हैं.
इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर के आश्रम का दौरा किया.
दोनों आध्यात्मिक गुरु की आर्ट ऑफ लिविंग सेशन के लिए विक्रांत मैसी, शीतल ठाकुर और अन्य लोगों के साथ शामिल हुए.
इसमें हिस्सा लेने के बाद, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की जिसपर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया.
हिना ने लिखा, 'योग व्यक्ति को सार्वभौमिक शक्ति से जुड़ने में मदद करता है, और शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर इस खूबसूरत आश्रम में बहुत कुछ सीखा.''
उन्होंने लिखा, 'सांस नियंत्रण की तकनीकों से लेकर माइंडफुलनेस तक, इस जगह पर बहुत कुछ है, जैसे सुदर्शन क्रिया, सहज समाधि, अंतर्ज्ञान कार्यक्रम और बहुत कुछ.'
एक्ट्रेस ने आगे लिखा 'ढेरों थेरेपी और एक्सपीरियंस आपको प्रकृति और खुद के करीब लेकर आते हैं.'
